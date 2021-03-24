الأعداد السابقة للصحيفة

الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين

Time منذ ساعة
Views 1563
الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على أن قرار إلزام عدد من الأنشطة بتحصين العاملين فيها، يأتي حرصاً على تعزيز المناعة المجتمعية وحفاظاً على الصحة العامة.

ودعا الحقيل، أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال ومساندة المجهودات الحكومية، متقدمًا بالشكر للقيادة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

ويذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أقرت اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص (PCR) يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

 

Time واتساب
وزير الشؤون البلدية والقروية
الإسكان
الحقيل

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله اول مره اسمع بذا الفيتامين
أبو عبدالله الحربي
آلله يرحمه .. ويسعدك يازعيم ناصرك آلله العظيم القوي سبحانه والمؤمن القوي خيرنا من ولينا 🕋
الملل
مجموعة دياثة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

اتصال هاتفي بين أمير قطر وحاكم دبي لأول مرة منذ سنوات
اتصال هاتفي بين أمير قطر وحاكم دبي لأول مرة منذ سنوات
Time منذ 6 دقائق Views 1218
شيخ مصري شهير يشارك في عمل فني مع مطرب مهرجانات
شيخ مصري شهير يشارك في عمل فني مع مطرب مهرجانات
Time منذ 34 دقيقة Views 466
الغيامه : دخول الأمير خالد بن فهد في هذه المرحلة هي في خط انقاذ نادي النصر
الغيامه : دخول الأمير خالد بن فهد في هذه المرحلة هي في خط انقاذ نادي النصر
Time منذ 48 دقيقة Views 322
رئيس نادي الباطن : الخسارة من النصر كانت قاسية جداً والشوط الثاني أشبه بالحلم
رئيس نادي الباطن : الخسارة من النصر كانت قاسية جداً والشوط الثاني أشبه بالحلم
Time منذ 49 دقيقة Views 310
وليد الفراج : لماذا لا نحقق انجازات في الاولمبياد
وليد الفراج : لماذا لا نحقق انجازات في الاولمبياد
Time منذ 53 دقيقة Views 279
الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين
الحقيل يدعو أصحاب الأعمال للمسارعة في الامتثال لتحصين العاملين
Time منذ ساعة Views 1563
شاهد.. كلاب ضالة تلاحق طفلة صغيرة أثناء عودتها للمنزل
شاهد.. كلاب ضالة تلاحق طفلة صغيرة أثناء عودتها للمنزل
Time منذ ساعة Views 2687
شاهد.. وصلة رقص حماسية لعروس مع عمرو دياب
شاهد.. وصلة رقص حماسية لعروس مع عمرو دياب
Time منذ ساعة Views 540
بالفيديو..العرفج : حضور المشاهير للمناسبات في الدوائر الحكومية فيها شبهة " فساد "
بالفيديو..العرفج : حضور المشاهير للمناسبات في الدوائر الحكومية فيها شبهة " فساد "
Time منذ ساعة Views 1762
تعوذي من ابليس وكملي طريق السفر
تعوذي من ابليس وكملي طريق السفر
Time منذ ساعة Views 895