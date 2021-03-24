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بالفيديو..العرفج : حضور المشاهير للمناسبات في الدوائر الحكومية فيها شبهة " فساد "

Time منذ ساعة
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بالفيديو..العرفج : حضور المشاهير للمناسبات في الدوائر الحكومية فيها شبهة " فساد "

الرياض (صدى):
أكد كاتب وعامل المعرفة أحمد عبدالرحمن العرفج، اليوم الأربعاء، على أن دعوة المشاهير لحضور المناسبات في الدوائر الحكومية تعتبر شبهة "فساد".

وقال العرفج خلال حديثه في برنامج " ياهلا " إن ترويج المشاهير للإنجازات الحكومية يعتبر فساد لأنه مال عام، مؤكدًا أن نزاهة أكدت أن المسؤول عن ذلك وزارة الإعلام، ديوان المراقبة العامة وديوان الرقابة والتحقيق ونزاهة.

وأضاف أنه يجب على هذه الجهات الأربع أن تجتمع وتضع ضوابطا واضحة لاستعانة الدوائر الحكومية بالمشاهير التعاقد معهم.

ووجه العرفح سؤال للجهات الحكومية قائلًا " لماذا لا يكون لكل جهة حكومية سناب رسمي يتولى مهمة الدعاية لنشاطاتها؟".

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العرفج
المشاهير

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله اول مره اسمع بذا الفيتامين
أبو عبدالله الحربي
آلله يرحمه .. ويسعدك يازعيم ناصرك آلله العظيم القوي سبحانه والمؤمن القوي خيرنا من ولينا 🕋
الملل
مجموعة دياثة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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