الأعداد السابقة للصحيفة

الأخضر يواجه نظيره الكويتي ودياً

Time منذ ساعة
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الأخضر يواجه نظيره الكويتي ودياً

نواف السالم (صدى):
يواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب الكويتي، غدا الخميس على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في مواجهة ودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويعود الأخضر للمباريات الودية من جديد حيث كانت آخر مواجهة للأخضر في نوفمبر الماضي حينما التقى نظيره الجامايكي ودياً في مباراتين حيث انتصر في الأولى 3-صفر، وخسر الثانية 2-1.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط وخلف المتصدر منتخب أوزبكستان بفارق نقطة وحيدة من 4 مباريات خاضها.

واستدعى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب، 26 لاعباً منهم 4 لاعبين انضموا للأخضر للمرة الأولى وهم لاعب القادسية حسن العمري ولاعب أهلي جدة علي الأسمري ولاعب الهلال ناصر الدوسري وحارس الشباب زيد البواردي.

واستبعد المهاجم عبدالله الحمدان لإصابته بفيروس كورونا والمدافع أحمد شراحيلي للإصابة واستدعى الثنائي المدافع زياد الصحفي والمهاجم صالح الشهري.

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الأخضر
المنتخب الكويتي

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله اول مره اسمع بذا الفيتامين
أبو عبدالله الحربي
آلله يرحمه .. ويسعدك يازعيم ناصرك آلله العظيم القوي سبحانه والمؤمن القوي خيرنا من ولينا 🕋
الملل
مجموعة دياثة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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