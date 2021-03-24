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شاهد.. متحدث الصحة يكشف عن المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1713
شاهد.. متحدث الصحة يكشف عن المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على أبرز الأسئلة بخصوص تلقي لقاحات كورونا في المملكة.

وقال محمد العبدالعالي، إنه لا يُشترط تأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، مبينا أنه ليس هناك أي تأثير سلبي على الخصوبة نتيجة أخذ اللقاح.

وأوضح  أن تلقي اللقاح لا يغير من إقبال الشخص على التبرع بالدم، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط بين اللقاح وأسباب الجلطات، وأن كل الجهات المختصة والمعنية أثبتت عدم وجود أي علاقة بينهما.

واعتبر أن المانع الوحيد لأخذ اللقاح هو المناعة المفرطة الشديدة من نفس اللقاح، لافتا إلى أنه بإمكان المرضعة تلقي اللقاح، وأنه لن يؤثر عليها ولا على الطفل.

وتابع:" لا يجب عمل فحوصات كورونا قبل أخذ اللقاح"،  موضحا أنه لم تُرصد أي وفيات أو أعراض جانبية شديدة ناجمة عن تلقي اللقاح.

Time واتساب
وزارة الصحة
لقاح كورونا
محمد العبدالعالي

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنحاش،إطرديه،وهين إذا مسكتيه في شوارع لندن..
ابو منى
الله يلعنك ويلعن سامي معك ازعجتنا يالضريطان اغبي اهلامي انت والذايدي والجماز
ابو منى
انت ورع ممحون يابو صعبة قوية منت كفو تاخذها بعرق جبينك اخذتها بالفلوس 20سنه وانت تفحط حتى فزع لكم اسكوبار والدليل على ذلك مسافر لليابان قبل المباراة باسبوع وانت ضامنها.
اسعد الدلخ
موضوع الاجانب ملف شائك ومتعثر من عشرات السنين.. وليس لاحد أن يحله إلا الدلخ بأذن الله.. نعم به اجانب هم اخوه ومنا وفينا ومنهم المسلم الاعجمي زي بعض الهنود... وبالمقابل به اجانب ..بلاء يفسد ولا يصلح ولا نفع من وجودهم مثل.. الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه... واذا استثنيت فواحد من الالف... هذه العينات لماذ تمنح تأشيرات لاستقدامهم....؟ ليت الاخ العزيز وزير العمل يأخذ برأي كل مخلص لوطنه بيده الحل امثال الداهيه اسعد الدلخ....
واضح*** وصريح***
كفو يالحمار إبن الحمار.

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