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الشهري يضع الخطة التكتيكية للأخضر الأولمبي ضد الفرق الدفاعية

Time منذ ساعة
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الشهري يضع الخطة التكتيكية للأخضر الأولمبي ضد الفرق الدفاعية

ماجد محمد (صدى):
أجرى سعد الشهري مدرب المنتخب تحت 23 عاماً،  البناء التكتيكي ضد الفرق الدفاعية، من خلال الحصة التدريبية، ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (فيفا) في الرياض.

وأدى الأخضر الأولمبي مرانه على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث اشتمل على التمريرات السريعة، قبل أن يختتم مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر تدريباته، غدا بحصة مسائية تحضيرًا لمواجهة منتخب ليبيريا الأول وديًا السبت، ضمن برنامج المنتخب الأولمبي.

وكان المنتخب الأولمبي أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

Time واتساب
سعد الشهري
الأخضر الأولمبي
منتخب ليبيريا

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنحاش،إطرديه،وهين إذا مسكتيه في شوارع لندن..
ابو منى
الله يلعنك ويلعن سامي معك ازعجتنا يالضريطان اغبي اهلامي انت والذايدي والجماز
ابو منى
انت ورع ممحون يابو صعبة قوية منت كفو تاخذها بعرق جبينك اخذتها بالفلوس 20سنه وانت تفحط حتى فزع لكم اسكوبار والدليل على ذلك مسافر لليابان قبل المباراة باسبوع وانت ضامنها.
اسعد الدلخ
موضوع الاجانب ملف شائك ومتعثر من عشرات السنين.. وليس لاحد أن يحله إلا الدلخ بأذن الله.. نعم به اجانب هم اخوه ومنا وفينا ومنهم المسلم الاعجمي زي بعض الهنود... وبالمقابل به اجانب ..بلاء يفسد ولا يصلح ولا نفع من وجودهم مثل.. الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه... واذا استثنيت فواحد من الالف... هذه العينات لماذ تمنح تأشيرات لاستقدامهم....؟ ليت الاخ العزيز وزير العمل يأخذ برأي كل مخلص لوطنه بيده الحل امثال الداهيه اسعد الدلخ....
واضح*** وصريح***
كفو يالحمار إبن الحمار.

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