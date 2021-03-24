الشهري يضع الخطة التكتيكية للأخضر الأولمبي ضد الفرق الدفاعية

ماجد محمد (صدى):
أجرى سعد الشهري مدرب المنتخب تحت 23 عاماً، البناء التكتيكي ضد الفرق الدفاعية، من خلال الحصة التدريبية، ضمن معسكره الإعدادي خلال فترة أيام (فيفا) في الرياض.
وأدى الأخضر الأولمبي مرانه على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث اشتمل على التمريرات السريعة، قبل أن يختتم مناورة على كامل مساحة الملعب.
ويواصل الأخضر تدريباته، غدا بحصة مسائية تحضيرًا لمواجهة منتخب ليبيريا الأول وديًا السبت، ضمن برنامج المنتخب الأولمبي.
وكان المنتخب الأولمبي أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند مطلع العام الميلادي الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.