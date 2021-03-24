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شاهد.. قصة حي "حوطة خالد" بالرياض الذي سكنه مستشاري المؤسس 

Time منذ ساعة
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شاهد.. قصة حي "حوطة خالد" بالرياض الذي سكنه مستشاري المؤسس 

الرياض (صدى):
يصنف حي "حوطة خالد" بمدينة الرياض، على أنه أحد أهم الأحياء التي عاش فيه الكثير من الشخصيات الهامة في عهد المؤسس الملك عبد العزيز.

وأشار تقرير  برنامج "دروازة" إلى الشخصيات التي سكنته، وتشمل بعض مستشاري المؤسس، ومنهم حافظ وهبة والحاج حسين العويني والحاج عبد الله فلبي، وبعض الأحداث التي وقعت به.

ولفت إلى أن المستشار وهبة اقترح وأحد زملائه على المؤسس تسريح نصف الموظفين بالدولة بسبب حالة الكساد التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي رفضه المؤسس، وقال لهما: "على أحدكما تسريح الآخر"، فيما كان رأيه أن يتم خصم نصف الرواتب فقط.

وقطن الحاج حسين العويني في حي "حوطة خالد" بعد تركه منصب رئيس وزراء لبنان وجاء للمملكة مستشارا للمؤسس، حيث كان وكيل سيارات الجيب "ويلز"، التي أطلق عليها بعد ذلك جيب "العويني".

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مدينة الرياض
حي "حوطة خالد"
المؤسس الملك عبد العزيز.

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنحاش،إطرديه،وهين إذا مسكتيه في شوارع لندن..
ابو منى
الله يلعنك ويلعن سامي معك ازعجتنا يالضريطان اغبي اهلامي انت والذايدي والجماز
ابو منى
انت ورع ممحون يابو صعبة قوية منت كفو تاخذها بعرق جبينك اخذتها بالفلوس 20سنه وانت تفحط حتى فزع لكم اسكوبار والدليل على ذلك مسافر لليابان قبل المباراة باسبوع وانت ضامنها.
اسعد الدلخ
موضوع الاجانب ملف شائك ومتعثر من عشرات السنين.. وليس لاحد أن يحله إلا الدلخ بأذن الله.. نعم به اجانب هم اخوه ومنا وفينا ومنهم المسلم الاعجمي زي بعض الهنود... وبالمقابل به اجانب ..بلاء يفسد ولا يصلح ولا نفع من وجودهم مثل.. الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه... واذا استثنيت فواحد من الالف... هذه العينات لماذ تمنح تأشيرات لاستقدامهم....؟ ليت الاخ العزيز وزير العمل يأخذ برأي كل مخلص لوطنه بيده الحل امثال الداهيه اسعد الدلخ....
واضح*** وصريح***
كفو يالحمار إبن الحمار.

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