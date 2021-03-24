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بالفيديو..فهد الخضيري : مادة " إمفيتامين " المخدرة تؤدي إلى الجنون والهلوسة

Time منذ 43 دقيقة
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بالفيديو..فهد الخضيري : مادة " إمفيتامين " المخدرة تؤدي إلى الجنون والهلوسة

الرياض (صدى):
كشف باحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن خطورة مادة "إمفيتامين" المخدرة.

وقال الباحث لقناة " الإخبارية " انتجت هذه المادة قبل 140سنة تقريبًا وكانت منشطة ولها استخدامات طبية، وفي الستينات اكتشف العلماء أنها سبب الهلوسة والجنون في ذلك الوقت.

وأضاف : ومنعت هذا المادة لأنها تنشط تنشيط غير طبيعي حيث يتكلم الإنسان ولايستطيع أن يوقف نفسه وتجعله يفعل أفعال غريبة، كما أنها تؤثر على ضربات القلب وتؤدي إلى جلطات وأحيانا تؤدي إلى الوفاة.

وأشار إلى أن هناك تجارة عالمية تتاجر في هذه المادة وتروج لها على اساس أنها تجعل المتعاطي سعيد، ولكنا تجارة سامة وخطيرة.

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فهد الخضيري
مادة إمفيتامين

أحدث التعليقات

abdul
لا طبعا. توقفوا فقط للجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر قصرا.
أنا مش أنا ..صدقوني
بصفق نفسي واقنعها بالغصب ان الباش محامي يتكلم بصدق و قناعة وبمشيها من باب القانون لا يحمي المغفلين.. طيب أنا وشلون انسى الخبر اللي قريتة من فترة أن أمرأة رفعت قضية طلاق على زوجها قام زوجها يقطع الإشارات ويسرع علشان المخالفات لان السيارة بإسم زوجتة .. قاموا الربع شالوا المخالفات من اسمها وسجلوها بإسمه . طيب ليه هي موافقة ان السيارة تكون بإسمها. وين راح القانون لا يحمي المغفلين. انا هنا وش أقنع نفسي فيه بالله🤓
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
abdul
" واقتحمت القوات الأمنية منزل الجاني، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ“ساطور“، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته، قبل أن يتم اعتقال ". هكذا يتعامل رجال الامن المسلمون الحقيقيون. اطلقوا النار على قدمه، فقط لتعطيبه واستسلامه لهم متفادين الاعضاء الخطرة .لو عندنا في حاضرة شيكاغو واحد مشهّر سكينه على رجال الامن يا فرحتهم وتسابقهم في رشّه بعشرات من الطلقات على صدره وجبهته حتى يردوه قتيلا امام اعينهم.

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