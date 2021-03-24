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حقيقة تورط قبطان مصرية في حادث السفينة الجانحة بقناة السويس

Time منذ 59 دقيقة
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حقيقة تورط قبطان مصرية في حادث السفينة الجانحة بقناة السويس

القاهرة (صدى):
نفت القبطان المصرية مروة السلحدار، الأنباء المتداولة حول علاقتها بالسفينة الجانحة في قناة السويس، والتي تسببت في تعطيل الحركة الملاحية بالقناة.

وأوضحت مروة السلحدار أنها على درجة ضابط أول بحري، وتعمل على سفينة “عيادة 4″، التابعة لهيئة السلامة البحرية بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

ولفتت إلى أنه تم " فبركة "، عنوان حوار لها مع موقع “عرب نيوز”، ضمن احتفالات بالمرأة في شهر مارس، ومرفقة بعبارات سخرية منها، واتهام لها بأنها كانت تقود السفينة وتسببت في الحادث على غير الحقيقة، بحسب موقع "إرم".

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقف وراء ترويج هذه الشائعات وإلصاق الاتهامات بها، وتحريف الكلام بهذا الشكل، فور التوصل إليه.

يذكر أن حركة الملاحة في قناة السويس، تعطلت بسبب سفينة حاويات عملاقة علقت أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

Time واتساب
قناة السويس
مروة السلحدار
السفينة الجانحة

أحدث التعليقات

abdul
لا طبعا. توقفوا فقط للجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر قصرا.
أنا مش أنا ..صدقوني
بصفق نفسي واقنعها بالغصب ان الباش محامي يتكلم بصدق و قناعة وبمشيها من باب القانون لا يحمي المغفلين.. طيب أنا وشلون انسى الخبر اللي قريتة من فترة أن أمرأة رفعت قضية طلاق على زوجها قام زوجها يقطع الإشارات ويسرع علشان المخالفات لان السيارة بإسم زوجتة .. قاموا الربع شالوا المخالفات من اسمها وسجلوها بإسمه . طيب ليه هي موافقة ان السيارة تكون بإسمها. وين راح القانون لا يحمي المغفلين. انا هنا وش أقنع نفسي فيه بالله🤓
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
abdul
" واقتحمت القوات الأمنية منزل الجاني، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ“ساطور“، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته، قبل أن يتم اعتقال ". هكذا يتعامل رجال الامن المسلمون الحقيقيون. اطلقوا النار على قدمه، فقط لتعطيبه واستسلامه لهم متفادين الاعضاء الخطرة .لو عندنا في حاضرة شيكاغو واحد مشهّر سكينه على رجال الامن يا فرحتهم وتسابقهم في رشّه بعشرات من الطلقات على صدره وجبهته حتى يردوه قتيلا امام اعينهم.

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