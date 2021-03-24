حقيقة تورط قبطان مصرية في حادث السفينة الجانحة بقناة السويس

القاهرة (صدى):
نفت القبطان المصرية مروة السلحدار، الأنباء المتداولة حول علاقتها بالسفينة الجانحة في قناة السويس، والتي تسببت في تعطيل الحركة الملاحية بالقناة.
وأوضحت مروة السلحدار أنها على درجة ضابط أول بحري، وتعمل على سفينة “عيادة 4″، التابعة لهيئة السلامة البحرية بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.
ولفتت إلى أنه تم " فبركة "، عنوان حوار لها مع موقع “عرب نيوز”، ضمن احتفالات بالمرأة في شهر مارس، ومرفقة بعبارات سخرية منها، واتهام لها بأنها كانت تقود السفينة وتسببت في الحادث على غير الحقيقة، بحسب موقع "إرم".
وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقف وراء ترويج هذه الشائعات وإلصاق الاتهامات بها، وتحريف الكلام بهذا الشكل، فور التوصل إليه.
يذكر أن حركة الملاحة في قناة السويس، تعطلت بسبب سفينة حاويات عملاقة علقت أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.