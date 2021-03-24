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" التجارة " تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام السجل التجاري

Time منذ ساعة
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" التجارة " تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام السجل التجاري

سعيد العجل (صدى):
انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام السجل التجاري، وذلك حتى تاريخ 13/9/1442هـ الموافق 25/04/2021م.

وأوضحت الوزارة بأن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وذلك بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.

وقد تضمن مشروع النظام في سبيل تحقيق أهدافه عدداً من الأحكام من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري.

وقد جاء مشروع النظام بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية ومن أبرزها: عدم اشتراط التجانس في الأنشطة التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً. وفي سبيل ضمان جودة المعلومات والبيانات، استحدث المشروع متطلب التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. هذا وقد نظم المشروع أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه.

كما تضمن المشروع تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام.

وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط من هنا.

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وزارة التجارة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنحاش،إطرديه،وهين إذا مسكتيه في شوارع لندن..
ابو منى
الله يلعنك ويلعن سامي معك ازعجتنا يالضريطان اغبي اهلامي انت والذايدي والجماز
ابو منى
انت ورع ممحون يابو صعبة قوية منت كفو تاخذها بعرق جبينك اخذتها بالفلوس 20سنه وانت تفحط حتى فزع لكم اسكوبار والدليل على ذلك مسافر لليابان قبل المباراة باسبوع وانت ضامنها.
اسعد الدلخ
موضوع الاجانب ملف شائك ومتعثر من عشرات السنين.. وليس لاحد أن يحله إلا الدلخ بأذن الله.. نعم به اجانب هم اخوه ومنا وفينا ومنهم المسلم الاعجمي زي بعض الهنود... وبالمقابل به اجانب ..بلاء يفسد ولا يصلح ولا نفع من وجودهم مثل.. الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه... واذا استثنيت فواحد من الالف... هذه العينات لماذ تمنح تأشيرات لاستقدامهم....؟ ليت الاخ العزيز وزير العمل يأخذ برأي كل مخلص لوطنه بيده الحل امثال الداهيه اسعد الدلخ....
واضح*** وصريح***
كفو يالحمار إبن الحمار.

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