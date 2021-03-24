برشلونة يعرض كوتينيو للبيع بمبلغ خيالي

وكالات (صدى):
يستعد نادي برشلونة لعرض البرازيلي فيليب كوتينيو، للبيع خلال الميركاتو القادم، بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني فقط.
وكان البرازيلي كوتينيو تعرض للإصابة، في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني، حيث اشتكى اللاعب من آلام في ساقه اليسرى، رغم أنه لم يدخل في أي احتكاك مع لاعبي الخصم.
وتبين أن كوتينيو تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى، كما تعاقد برشلونة مع كوتينيو في يناير من عام 2018، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، مقابل 145 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.