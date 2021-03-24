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برشلونة يعرض كوتينيو للبيع بمبلغ خيالي

Time منذ ساعة
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برشلونة يعرض كوتينيو للبيع بمبلغ خيالي

وكالات (صدى):
يستعد نادي برشلونة لعرض البرازيلي فيليب كوتينيو، للبيع خلال الميركاتو القادم، بمبلغ 35 مليون جنيه إسترليني فقط.

وكان البرازيلي كوتينيو تعرض للإصابة، في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة أمام إيبار في الدوري الإسباني، حيث اشتكى اللاعب من آلام في ساقه اليسرى، رغم أنه لم يدخل في أي احتكاك مع لاعبي الخصم.

وتبين أن كوتينيو تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى، كما تعاقد برشلونة مع كوتينيو في يناير من عام 2018، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، مقابل 145 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.

Time واتساب
نادي برشلونة
فيليب كوتينيو
الميركاتو

أحدث التعليقات

أنا مش أنا ..صدقوني
بصفق نفسي واقنعها بالغصب ان الباش محامي يتكلم بصدق و قناعة وبمشيها من باب القانون لا يحمي المغفلين.. طيب أنا وشلون انسى الخبر اللي قريتة من فترة أن أمرأة رفعت قضية طلاق على زوجها قام زوجها يقطع الإشارات ويسرع علشان المخالفات لان السيارة بإسم زوجتة .. قاموا الربع شالوا المخالفات من اسمها وسجلوها بإسمه . طيب ليه هي موافقة ان السيارة تكون بإسمها. وين راح القانون لا يحمي المغفلين. انا هنا وش أقنع نفسي فيه بالله🤓
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 😪
abdul
" واقتحمت القوات الأمنية منزل الجاني، إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ“ساطور“، ما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته، قبل أن يتم اعتقال ". هكذا يتعامل رجال الامن المسلمون الحقيقيون. اطلقوا النار على قدمه، فقط لتعطيبه واستسلامه لهم متفادين الاعضاء الخطرة .لو عندنا في حاضرة شيكاغو واحد مشهّر سكينه على رجال الامن يا فرحتهم وتسابقهم في رشّه بعشرات من الطلقات على صدره وجبهته حتى يردوه قتيلا امام اعينهم.
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية 🤐

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