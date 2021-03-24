الأعداد السابقة للصحيفة

"التجارة" تباشر أكثر من 2900 بلاغ يومياً في قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير

Time منذ 51 دقيقة
Views 1663
"التجارة" تباشر أكثر من 2900 بلاغ يومياً في قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير

محمد السعران (صدى):
باشرت وزارة التجارة أكثر من 2900 بلاغ يومياً خلال شهر فبراير الماضي، في قطاعي المستهلك والأعمال.

ففي قطاع المستهلك عالجت الوزارة 2605 بلاغات يومياً، ليتجاوز مجموع البلاغات التي تمت مباشرتها خلال شهر فبراير نحو 73 ألف بلاغ

وفي إطار التنسيق مع المنشآت التجارية للتعامل مع البلاغات وحلها بشكل مباشر، أحالت الوزارة 286 بلاغ في اليوم للمنشآت التجارية، ليتجاوز مجموع البلاغات المحالة للمنشآت التجارية خلال شهر فبراير 8 آلاف بلاغ.

وتصدرت مخالفات أنظمة الدفع الإلكتروني قائمة البلاغات بواقع 798 بلاغ يومياً، تلتها مخالفات المتاجر الإلكترونية بواقع 185 بلاغ، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بواقع 157 بلاغ في اليوم، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

هذا وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: هنا

أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وفي قطاع الأعمال، تلقت الوزارة نحو 300 بلاغ يومياً خلال شهر فبراير، ليصل إجمالي البلاغات إلى 8399 بلاغ.

وتصدرت السجلات التجارية قائمة البلاغات بواقع 158 بلاغ في اليوم، تلتها خدمات الشركات بواقع 58 بلاغ، ثم الأسماء التجارية بواقع 47 بلاغ.

وتقوم الوزارة بتقديم خدماتها لقطاع الأعمال واستقبال البلاغات والشكاوى عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: (920000667).

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إنحاش،إطرديه،وهين إذا مسكتيه في شوارع لندن..
ابو منى
الله يلعنك ويلعن سامي معك ازعجتنا يالضريطان اغبي اهلامي انت والذايدي والجماز
ابو منى
انت ورع ممحون يابو صعبة قوية منت كفو تاخذها بعرق جبينك اخذتها بالفلوس 20سنه وانت تفحط حتى فزع لكم اسكوبار والدليل على ذلك مسافر لليابان قبل المباراة باسبوع وانت ضامنها.
اسعد الدلخ
موضوع الاجانب ملف شائك ومتعثر من عشرات السنين.. وليس لاحد أن يحله إلا الدلخ بأذن الله.. نعم به اجانب هم اخوه ومنا وفينا ومنهم المسلم الاعجمي زي بعض الهنود... وبالمقابل به اجانب ..بلاء يفسد ولا يصلح ولا نفع من وجودهم مثل.. الفلاطزه والسوارنه واللبنانيه... واذا استثنيت فواحد من الالف... هذه العينات لماذ تمنح تأشيرات لاستقدامهم....؟ ليت الاخ العزيز وزير العمل يأخذ برأي كل مخلص لوطنه بيده الحل امثال الداهيه اسعد الدلخ....
واضح*** وصريح***
كفو يالحمار إبن الحمار.

أخر الأخبار

الأخضر يواجه نظيره الكويتي ودياً
الأخضر يواجه نظيره الكويتي ودياً
Time منذ 21 ثانية Views 999
الأمير فيصل بن تركي يجدد عضويته الذهبية بالنصر
الأمير فيصل بن تركي يجدد عضويته الذهبية بالنصر
Time منذ 12 دقيقة Views 1342
شاهد.. متحدث الصحة يكشف عن المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا 
شاهد.. متحدث الصحة يكشف عن المانع الوحيد لأخذ لقاح كورونا 
Time منذ 22 دقيقة Views 1696
نقل صالح الجسمي إلى العناية المركزة إثر تعرضه لنزيف في المخ 
نقل صالح الجسمي إلى العناية المركزة إثر تعرضه لنزيف في المخ 
Time منذ 25 دقيقة Views 389
شاهد.. مواطن يبكي أثناء توديع وافدين عملا معه 40 عامًا في لحظة مؤثرة
شاهد.. مواطن يبكي أثناء توديع وافدين عملا معه 40 عامًا في لحظة مؤثرة
Time منذ 27 دقيقة Views 2470
"التجارة" تباشر أكثر من 2900 بلاغ يومياً في قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير
"التجارة" تباشر أكثر من 2900 بلاغ يومياً في قطاعي المستهلك والأعمال خلال فبراير
Time منذ 51 دقيقة Views 1663
امرأة تلد طفلا بدون بطن في حالة نادرة 
امرأة تلد طفلا بدون بطن في حالة نادرة 
Time منذ 54 دقيقة Views 494
مبابي يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد
مبابي يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد
Time منذ 59 دقيقة Views 1595
تقول زوجها مُمل وجاها الرد
تقول زوجها مُمل وجاها الرد
Time منذ ساعة Views 923
بداية خير للعرسان
بداية خير للعرسان
Time منذ ساعة Views 472