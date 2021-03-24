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سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

Time منذ 51 دقيقة
Views 1587
سمو ولي العهد يعزي نائب رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الرياض (صدى):
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -رحمه الله - .

وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - رحمه الله - ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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أحدث التعليقات

المهم
لا لن به طرف ثالث!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
تركي ال الشيخ أبوناصر كيف الحال !
ابوبدر
لا اعتقد ابدا لان الحوثي يعمل بامر اسياده المجوس القذر خامنئي واعوانه نصر الشيطان وكل الكلاب الصهاينة ولا يؤمن جانبهم ابدا فاحذروهم✋
abdul
" حظه جبار .. من ضربه خلص القيم ". او على رأي لاعب الغولف في مدح قدراته، " كلما تدرّبت أكثر كلما أصبحت أكثر حظا " The More I Practice, The Luckier I Get.
ابوبدر
الجميع وجاء لا تشتم ولا تسب .قل فقط عليها من الله ما تستحق وربي يحاسبها سواء كان جنة او نار.✋

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