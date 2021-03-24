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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

Time منذ 56 دقيقة
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خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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أحدث التعليقات

المهم
لا لن به طرف ثالث!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
تركي ال الشيخ أبوناصر كيف الحال !
ابوبدر
لا اعتقد ابدا لان الحوثي يعمل بامر اسياده المجوس القذر خامنئي واعوانه نصر الشيطان وكل الكلاب الصهاينة ولا يؤمن جانبهم ابدا فاحذروهم✋
abdul
" حظه جبار .. من ضربه خلص القيم ". او على رأي لاعب الغولف في مدح قدراته، " كلما تدرّبت أكثر كلما أصبحت أكثر حظا " The More I Practice, The Luckier I Get.
ابوبدر
الجميع وجاء لا تشتم ولا تسب .قل فقط عليها من الله ما تستحق وربي يحاسبها سواء كان جنة او نار.✋

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