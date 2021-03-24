مدرب الهلال: أندريه يشبه نيمار

نواف السالم (صدى):
أكد روجيرو ميكالي، مدرب الهلال، على أن اللاعب البيروفي أندريه كاريو، لاعب مهم في الفريق حيث شبهه بالبرازيلي نيمار.
وقال روجيرو عن كاريو في مقابلة مع قناة بيرو: أندريه يشبه نيمار، هو لاعب مهم للغاية في الهلال، يعرف دائما كيف يخرج شيئا جديدا في المباريات، وهو من النوع الذي يريده كل مدرب في فريقه.
وأضاف مدرب الهلال: أعلم أنه معشوق الجماهير في بيرو، وأيضا في الهلال، كاريو لاعب أضاف الكثير للدوري السعودي، ويمكنه اللعب مع أي فريق في العالم.
وأشار مدرب الهلال إلى أن كاريو يشعر بالراحة مع فريقه الحالي، وأبان: أعتقد أنه سعيد للغاية باللعب في الهلال، إنه يشعر بارتياح كبير هنا، والهلال هو أكبر ناد في آسيا، وأيضا في المملكة.