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مدرب الهلال: أندريه يشبه نيمار

Time منذ ساعة
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مدرب الهلال: أندريه يشبه نيمار

نواف السالم (صدى):
أكد روجيرو ميكالي، مدرب الهلال، على أن اللاعب البيروفي أندريه كاريو، لاعب مهم في الفريق حيث شبهه بالبرازيلي نيمار.

وقال روجيرو عن كاريو في مقابلة مع قناة بيرو: أندريه يشبه نيمار، هو لاعب مهم للغاية في الهلال، يعرف دائما كيف يخرج شيئا جديدا في المباريات، وهو من النوع الذي يريده كل مدرب في فريقه.

وأضاف مدرب الهلال: أعلم أنه معشوق الجماهير في بيرو، وأيضا في الهلال، كاريو لاعب أضاف الكثير للدوري السعودي، ويمكنه اللعب مع أي فريق في العالم.

وأشار مدرب الهلال إلى أن كاريو يشعر بالراحة مع فريقه الحالي، وأبان: أعتقد أنه سعيد للغاية باللعب في الهلال، إنه يشعر بارتياح كبير هنا، والهلال هو أكبر ناد في آسيا، وأيضا في المملكة.

 

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أحدث التعليقات

المهم
لا لن به طرف ثالث!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
تركي ال الشيخ أبوناصر كيف الحال !
ابوبدر
لا اعتقد ابدا لان الحوثي يعمل بامر اسياده المجوس القذر خامنئي واعوانه نصر الشيطان وكل الكلاب الصهاينة ولا يؤمن جانبهم ابدا فاحذروهم✋
abdul
" حظه جبار .. من ضربه خلص القيم ". او على رأي لاعب الغولف في مدح قدراته، " كلما تدرّبت أكثر كلما أصبحت أكثر حظا " The More I Practice, The Luckier I Get.
ابوبدر
الجميع وجاء لا تشتم ولا تسب .قل فقط عليها من الله ما تستحق وربي يحاسبها سواء كان جنة او نار.✋

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