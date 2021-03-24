الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق "فلادان" بالتراضي

طلال الغامدي (صدى):
أنهى نادي الأهلي علاقته بمدرب الفريق "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي، كما كلف "يوسف عنبر" مدربا للفريق.
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، إنهاء علاقته بمدرب الفريق "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي، بعد أن أنهی جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، كما قام بتكليف المدرب الوطني الكابتن يوسف عنبر، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنيا له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.