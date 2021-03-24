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الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق "فلادان" بالتراضي

Time منذ ساعة
Views 1741
الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق "فلادان" بالتراضي

طلال الغامدي (صدى):
أنهى نادي الأهلي علاقته بمدرب الفريق "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي، كما كلف "يوسف عنبر" مدربا للفريق.

 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، إنهاء علاقته بمدرب الفريق "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي، بعد أن أنهی جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، كما قام بتكليف المدرب الوطني الكابتن يوسف عنبر، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

 

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنيا له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

Time واتساب
نادي الأهلي
فلادان ميلويفيتش
يوسف عنبر
عبدالإله بن معتوق مؤمنة

أحدث التعليقات

المهم
لا لن به طرف ثالث!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
تركي ال الشيخ أبوناصر كيف الحال !
ابوبدر
لا اعتقد ابدا لان الحوثي يعمل بامر اسياده المجوس القذر خامنئي واعوانه نصر الشيطان وكل الكلاب الصهاينة ولا يؤمن جانبهم ابدا فاحذروهم✋
abdul
" حظه جبار .. من ضربه خلص القيم ". او على رأي لاعب الغولف في مدح قدراته، " كلما تدرّبت أكثر كلما أصبحت أكثر حظا " The More I Practice, The Luckier I Get.
ابوبدر
الجميع وجاء لا تشتم ولا تسب .قل فقط عليها من الله ما تستحق وربي يحاسبها سواء كان جنة او نار.✋

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