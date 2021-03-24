واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها 

وكالات (صدى):
أصبح مستخدمو "واتساب" بإمكانهم استخدام خدمة التراسل على جهاز الكمبيوتر الخاص دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت على الهاتف، مما يوفر احتياجات المستخدمين على المدى الطويل دون الحاجة للمزيد من المتطلبات.
وأتاحت خدمة التراسل العالمية لمستخدميها من خلال ميزة دعم الأجهزة المتعددة الجديدة، باستخدام حساب واتساب على أربعة أجهزة مختلفة في نفس الوقت، من بينها الإصدار الخاص بالويب دون الحاجة لاتصال الهاتف بشبكة الإنترنت، على غرار منافسه تيليجرام.
وتعتبر الميزة الجديدة متاحة للمستخدمين من خلال برنامج اختبار تجريبي، وسيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من "واتساب" قريبا ضمن منصتي منصات أندرويد و iOS من استخدام هذه الميزة من خلال التحديثات القادمة، ولكن في الوقت الحالي يمكن لأولئك الذين ينضمون إلى البرنامج التجريبي تشغيل "واتساب" على أربعة أجهزة سطح مكتب في وقت واحد
ولا يمكن تشغيل تطبيق التراسل على الويب، إلا عندما يكون الهاتف متصلًا بالإنترنت، ولكى يتم حل هذه الأزمة التي تسبب الإزعاج للملايين من مستخدمي "واتساب" عبر سطح المكتب، حيث أن الميزة الحالية تستهلك طاقة بطارية الهاتف وباقة الإنترنت، عند أقران الهاتف الذكي مع جهاز الكمبيوتر لتشغيل "واتساب"، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات بتوسيع ميزة الأجهزة المرتبطة ضمن الإصدار التجريبي من التطبيق ليشمل تشغيل الحساب عبر أجهزة الحاسب.