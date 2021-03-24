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آخر تطورات إصابة الأرجنتيني "مارتينيز" 

Time منذ ساعة
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آخر تطورات إصابة الأرجنتيني "مارتينيز" 

ماجد محمد (صدى):
يستعد لاعب نادي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، للخضوع لكشف طبي ثالث خلال الأسبوع المقبل، بعدما أثبتت الفحوصات التي أجراها قبل عشرة أيام تعرضه إلى تمدد في الوتر الخلفي للركبة.

 

وواصل "مارتينيز" برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، رغم الإجازة التي حصل عليها لاعبو النصر حتى مساء الجمعة المقبلة، في ظل فترة التوقف الدولي، وفقًا للزميلة "الرياضية".

 

وأجرى "مارتينيز" فحصًا ثانيًا يوم السبت الماضي، مما كشف عن تعرضه لتمزق في عضلة السمانة، وحاجته لبرنامج تأهيلي يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

Time واتساب
نادي النصر
بيتي مارتينيز

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
مايرحم الا الله بعض الناس اصبحوا كالبهايم في زنا المحارم اللهم لا شماته
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله المستعان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله حرام هذي طفله الله يرحمها
هيمو~☃️
احس انه مفبرك والله أعلم من قِبل الفتاة نفسها والله أعلم
ابو محمد 😎 ✍️
عادتهم الكذب والنفاق .. لاجديد ..

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