آخر تطورات إصابة الأرجنتيني "مارتينيز" 

ماجد محمد (صدى):
يستعد لاعب نادي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز، للخضوع لكشف طبي ثالث خلال الأسبوع المقبل، بعدما أثبتت الفحوصات التي أجراها قبل عشرة أيام تعرضه إلى تمدد في الوتر الخلفي للركبة.
وواصل "مارتينيز" برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، رغم الإجازة التي حصل عليها لاعبو النصر حتى مساء الجمعة المقبلة، في ظل فترة التوقف الدولي، وفقًا للزميلة "الرياضية".
وأجرى "مارتينيز" فحصًا ثانيًا يوم السبت الماضي، مما كشف عن تعرضه لتمزق في عضلة السمانة، وحاجته لبرنامج تأهيلي يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.