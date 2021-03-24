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الجزيرة تهاجم " نوال السعداوي " بالعربي وتمدحها بالإنجليزي

Time منذ 46 دقيقة
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الجزيرة تهاجم " نوال السعداوي " بالعربي وتمدحها بالإنجليزي

طلال الضوي (صدى):
تناولت قناة الجزيرة القطرية، خبر وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي، بتوجهات مختلفة عبر القناة في مصر والقناة بالإنجليزية.

وهاجمت قناة " الجزيرة مصر" عبر حسابها الرسمي عبر " تويتر" الكاتبة المصرية، حيث ذكرت في خبر وفاتها أنها هاجمت الأديان وطالبت بتقنين الدعارة وشككت في القرآن.

في حين مدحت القناة بالإنجليزية، نوال السعداوي خلال تناولها خبر وفتها حيث نشرته بعنوان " وفاة نوال السعداوي الكاتبة المصرية وأيقونة حقوق المرأة ".

ويذكر أن الكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعداوي، رحلت الأحد الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما، حيث تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

 

Time واتساب
مصر
الجزيرة
نوال السعداوي

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
مايرحم الا الله بعض الناس اصبحوا كالبهايم في زنا المحارم اللهم لا شماته
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله المستعان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله حرام هذي طفله الله يرحمها
هيمو~☃️
احس انه مفبرك والله أعلم من قِبل الفتاة نفسها والله أعلم
ابو محمد 😎 ✍️
عادتهم الكذب والنفاق .. لاجديد ..

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