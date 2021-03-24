الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد انقاذ عشرات الدلافين في املج بعد ان علقت في شاطئ رأس الشبعان بسبب الرياح

Time منذ 3 ساعات
Views 2885
شاهد انقاذ عشرات الدلافين في املج بعد ان علقت في شاطئ رأس الشبعان بسبب الرياح

عطاالله العمراني (صدى):
تسببت سرعة الرياح، التي تجتاح منطقة تبوك منذ يوم أمس في احتجاز اكثر من 40 دلفين دفعت نحو شاطئ رأس الشبعان في املج ، حيث علقت في منسوب مياه منخفض لا يمكنها من السباحة والعودة إلى أعماق البحر، مما ادى الى نفوق 7 دلافين منها .

ونجحت فرق من حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني وعدد من المتطوعين بمساندة جميعة البر بأملج مع عدد من خبراء بيئة من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير في انقاذ بقية الدلافين .

وقد تابع محافظ أملج، نايف المريخي، ميدانياً عمليات الانقاذ .

Time واتساب
تبوك
أملج
الدلافين

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
مايرحم الا الله بعض الناس اصبحوا كالبهايم في زنا المحارم اللهم لا شماته
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله المستعان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله حرام هذي طفله الله يرحمها
هيمو~☃️
احس انه مفبرك والله أعلم من قِبل الفتاة نفسها والله أعلم
ابو محمد 😎 ✍️
عادتهم الكذب والنفاق .. لاجديد ..

أخر الأخبار

واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها 
واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها 
Time منذ 5 دقائق Views 1228
هيونداي تكشف مميزات أسرع سيارة هيدروجينية في العالم
هيونداي تكشف مميزات أسرع سيارة هيدروجينية في العالم
Time منذ 15 دقيقة Views 1167
شرطية تحاول اللحاق برجل
شرطية تحاول اللحاق برجل
Time منذ 24 دقيقة Views 330
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 24 دقيقة Views 310
رجل يحاول مواجهة قوة الرياح
رجل يحاول مواجهة قوة الرياح
Time منذ 25 دقيقة Views 269
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 6 مواطنين ومقيمين اثنين لتبرعهم بالدم 50 مرة
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 6 مواطنين ومقيمين اثنين لتبرعهم بالدم 50 مرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1423
شروط استئجار المستثمر الأجنبي عقارات داخل مكة والمدينة 
شروط استئجار المستثمر الأجنبي عقارات داخل مكة والمدينة 
Time منذ 37 دقيقة Views 1452
الجزيرة تهاجم " نوال السعداوي " بالعربي وتمدحها بالإنجليزي
الجزيرة تهاجم " نوال السعداوي " بالعربي وتمدحها بالإنجليزي
Time منذ 46 دقيقة Views 1920
آخر تطورات إصابة الأرجنتيني "مارتينيز" 
آخر تطورات إصابة الأرجنتيني "مارتينيز" 
Time منذ ساعة Views 1840
اخرج رأسك من الرمل
اخرج رأسك من الرمل
Time منذ ساعة Views 271