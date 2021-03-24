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"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر لاحتوائها على البكتيريا والفطريات

Time منذ 31 دقيقة
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"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر لاحتوائها على البكتيريا والفطريات

الرياض (صدى):
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالشعر يحمل اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات، وعدم إدراجه في النظام الإلكتروني لمنتجات التجميل.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء أحد المنتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"، بتاريخ صلاحية 11 / 2022.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وبينت "الغذاء والدواء" أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة. ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات أمرًا غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ولفتت "الهيئة" النظر إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

Time واتساب
الهيئة العامة للغذاء والدواء
عشبة الوسمة أم الحلوات

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله المستعان
حنان
التمريض الي يكرف واخر شي مافيه حتى بدل عدوى
الفاتح
من وين جبت الدوري الاستثنائي -اخذينه الرجال قبلك مافيه ثاني الزم الصدق,,,,,,,,,,,
الملل
شهادات وشكلها مالقت وضيفه حموميه وقلت واسطه في نادي الشباب
A.awad
اللي بيحصل لمرور السفن في القناه مثل اللي يحصل لـتـنظيم القطارات في مصر....

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