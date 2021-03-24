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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1402
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

 

ومن المتوقع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة الكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 40 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخميس
الطقس
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله المستعان
حنان
التمريض الي يكرف واخر شي مافيه حتى بدل عدوى
الفاتح
من وين جبت الدوري الاستثنائي -اخذينه الرجال قبلك مافيه ثاني الزم الصدق,,,,,,,,,,,
الملل
شهادات وشكلها مالقت وضيفه حموميه وقلت واسطه في نادي الشباب
A.awad
اللي بيحصل لمرور السفن في القناه مثل اللي يحصل لـتـنظيم القطارات في مصر....

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