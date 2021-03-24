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بالفيديو.. سياسي عراقي يروي قصة جواز السفر السعودي الذي أنقذه من نظام صدام حسين

Time منذ ساعة
Views 2166
بالفيديو.. سياسي عراقي يروي قصة جواز السفر السعودي الذي أنقذه من نظام صدام حسين

نايف السالم (صدى):
كشف السياسي العراقي فائق الشيخ على عن موقف المملكة معه ومع اللاجئين العراقيين بعد انتفاضة سنة 1991 م ضد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

وقال الشيخ على في برنامج " السطر الأوسط " المذاع على قناة " إم بي سي " أنه حينها نزح مع اللاجئين لمخيم قرب رفحاء وكانت السلطات السعودية تسمح لهم بشراء احتياجاتهم من رفحاء وتوفر لهم رحلات عمرة ، وعندما قام السيد محمد باقر الحكيم بزيارة الملك فهد رحمه الله طلب منه نقل اللاجئين إلى إيران فوافق الملك فهد ونقلهم في طائرته الخاصة .

وأضاف أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة في إيران وسُرقت مقتنياتهم فطلبوا العودة مرة أخرى لرفحاء وبالفعل استجابت المملكة وهناك تقدم بطلب لجوء للسفارة البريطانية فرفضت لأن جواز السفر العراقي الذي تسلمه في إيران كان مزور ففوجئ بالأمير تركي الفيصل يطلب منه التصوير بالزي السعودي وبالفعل بعد أيام حصل على جواز سفر سعودي وتمكن من السفر إلى بريطانيا .

وتابع الشيخ على أنه عندما وصل لندن كان يجب عليه تمزيق جواز السفر السعودي حتى يحصل على حق اللجوء بإعتباره عراقي لكن لم يحتمل أن يمزق جواز سفر المملكة فتركه وسلم نفسه للموظف وأخبره بحقيقته .

 

Time واتساب
الأمير تركي الفيصل
الملك فهد
جواز السفر السعودي
فائق الشيخ على

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله المستعان
حنان
التمريض الي يكرف واخر شي مافيه حتى بدل عدوى
الفاتح
من وين جبت الدوري الاستثنائي -اخذينه الرجال قبلك مافيه ثاني الزم الصدق,,,,,,,,,,,
الملل
شهادات وشكلها مالقت وضيفه حموميه وقلت واسطه في نادي الشباب
A.awad
اللي بيحصل لمرور السفن في القناه مثل اللي يحصل لـتـنظيم القطارات في مصر....

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