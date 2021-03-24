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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 25.55 نقطة ليقفل عند مستوى 9464.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأنماء طوكيو م، وساب للتكافل، وبي سي آي، ووفرة، وشاكر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، والرياض، ومفيك ريت، والكيميائية، ومشاعر ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.82% و 4.38%.

كما كانت أسهم شركات ميفك ريت، ودار الأركان، والإنماء، وملاذ للتأمين، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، والجوف، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 223.21 نقطة ليقفل عند مستوى 24280.86 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 355 ألف سهم تقاسمتها 841 صفقة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله المستعان
حنان
التمريض الي يكرف واخر شي مافيه حتى بدل عدوى
الفاتح
من وين جبت الدوري الاستثنائي -اخذينه الرجال قبلك مافيه ثاني الزم الصدق,,,,,,,,,,,
الملل
شهادات وشكلها مالقت وضيفه حموميه وقلت واسطه في نادي الشباب
A.awad
اللي بيحصل لمرور السفن في القناه مثل اللي يحصل لـتـنظيم القطارات في مصر....

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