الأعداد السابقة للصحيفة

أمن الطرق يحذر مستخدمي طرق مكة وتبوك من الأتربة والغبار

Time منذ ساعة
Views 1591
أمن الطرق يحذر مستخدمي طرق مكة وتبوك من الأتربة والغبار

مكة المكرمة (صدى):
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة تبوك، بأن المنطقتين تشهدان رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت قوات "أمن الطرق" أنها تأمل من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتها للجميع بالسلامة والأمان.

وكان قد أطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيها من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة ، والجموم ، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

 

Time واتساب
تبوك
مكة المكرمة
الطقس
أمن الطرق

أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله المستعان
حنان
التمريض الي يكرف واخر شي مافيه حتى بدل عدوى
الفاتح
من وين جبت الدوري الاستثنائي -اخذينه الرجال قبلك مافيه ثاني الزم الصدق,,,,,,,,,,,
الملل
شهادات وشكلها مالقت وضيفه حموميه وقلت واسطه في نادي الشباب
A.awad
اللي بيحصل لمرور السفن في القناه مثل اللي يحصل لـتـنظيم القطارات في مصر....

أخر الأخبار

بالفيديو..ملاك الكويتية تخفي جسدها لخوفها من الرقابة
بالفيديو..ملاك الكويتية تخفي جسدها لخوفها من الرقابة
Time منذ 4 دقائق Views 113
فوائد صحية مذهلة لفيتامين K 
فوائد صحية مذهلة لفيتامين K 
Time منذ 11 دقيقة Views 1145
تقييم الحوادث في اليمن: التحالف نفذ مهمة جوية على بعد مسافة آمنة من مستشفى الثورة
تقييم الحوادث في اليمن: التحالف نفذ مهمة جوية على بعد مسافة آمنة من مستشفى الثورة
Time منذ 18 دقيقة Views 1336
عروس تعتدي على عريسها بالضرب في ليلة زفافهما وتفر هاربة 
عروس تعتدي على عريسها بالضرب في ليلة زفافهما وتفر هاربة 
Time منذ 24 دقيقة Views 329
بالصور..جيب تكشف عن رانجلر ماجنيتو الكهربائية
بالصور..جيب تكشف عن رانجلر ماجنيتو الكهربائية
Time منذ 27 دقيقة Views 1200
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 28 دقيقة Views 1392
"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر لاحتوائها على البكتيريا والفطريات
"الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر لاحتوائها على البكتيريا والفطريات
Time منذ 30 دقيقة Views 1423
السماح بشراء سيارات شركة تسلا باستخدام البتكوين
السماح بشراء سيارات شركة تسلا باستخدام البتكوين
Time منذ 46 دقيقة Views 1244
بالفيديو.. سياسي عراقي يروي قصة جواز السفر السعودي الذي أنقذه من نظام صدام حسين
بالفيديو.. سياسي عراقي يروي قصة جواز السفر السعودي الذي أنقذه من نظام صدام حسين
Time منذ ساعة Views 2151
"فيفا" يوقف رئيسه السابق جوزيف "بلاتر" 6 أعوام
"فيفا" يوقف رئيسه السابق جوزيف "بلاتر" 6 أعوام
Time منذ ساعة Views 1677