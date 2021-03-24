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بالفيديو.. مركز الأرصاد يوضح حقيقة وجود عاصفة رملية على جدة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1737
بالفيديو.. مركز الأرصاد يوضح حقيقة وجود عاصفة رملية على جدة

جدة (صدى):
أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جده قديم ولا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حاليا.

وأوضح حسين القحطاني، أن أجواء المملكة تدخل مرحلة انتقالية تتسارع فيها التقلبات الجوية خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة، وتذبذب في درجات الحرارة تستدعي من الجميع الإلتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمعلومات الطقس خاصة المسافرين ومرتادي البحر وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان قد أطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيها من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة ، والجموم ، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.

Time واتساب
جدة
الطقس
عاصفة رملية
مركز الأرصاد

أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه على الريق في النعمة اللى محيطة بنا ليلا نهارا ! اللهم لك الحمد والشكر .الواحد منا يأكل ثلاث وجبات مشبعات وبين كل وجبة ووجبة بيأكللو حاجة خفيفة على شكل سانداوتش مع كأسة عصير او صحن سلطة مشبّعة بزيت الزيتون وجبنة وغير ذالك. واذا قام من النوم للتبوّل اكللُّو كم موزة او تفاحة مع كوب حليب بارد. فمن أين يتأتَّى شيئ اسمه "على الرِّيئْ؟"
العدناني
جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل خير على تحركها ولكن السؤال ايش وضع الاماكن الاخرى التي ارتادوها من مكان عمل وسوق وماركت ومطعم وووو كيف وضعها
الريان
اكثر الطروش و ال ... تخصصاتهم سنما
العدناني
هههههههههههههههااااااااااايييييييييي
الريان
اما يتفرغ الجميع للعبادة فواضح منا ناس في السعودية حرصهم على ذلك جزاهم الله خيرا

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