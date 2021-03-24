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نائب وزير النقل: افتتاح 2000 كم من الطرق الجديدة خلال 2020

Time منذ 54 دقيقة
Views 1991
نائب وزير النقل: افتتاح 2000 كم من الطرق الجديدة خلال 2020

الرياض (صدى):
كشف نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر الدلامي عن إنشاء 73 ألف كيلو متر من الطرق المختلفة " سريعة ، مزدوجة ، مفردة " على مدار العقود الماضية .

وأكد نائب وزير النقل في حديث لـ " العربية نت " أن وزارة النقل افتتحت خلال العام الماضي 2000 كيلو متر من مشاريع شبكة الطرق ليصل المجموع إلى 75 ألف كيلو متر طولي من الطرق المعبدة ،بالإضافة إلى الطرق الترابية وعددها أكثر من 150 ألف كيلو متر من الطرق المفتوحة .

وأضاف أن المملكة تسعى للوصول بالحوادث على الطرق إلى صفر ن والإرتقاء بمستوى شبكة الطرق في المملكة لتكون في الصدارة عالمياً .

 

Time واتساب
وزارة النقل
شبكة الطرق
بدر الدلامي

أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه على الريق في النعمة اللى محيطة بنا ليلا نهارا ! اللهم لك الحمد والشكر .الواحد منا يأكل ثلاث وجبات مشبعات وبين كل وجبة ووجبة بيأكللو حاجة خفيفة على شكل سانداوتش مع كأسة عصير او صحن سلطة مشبّعة بزيت الزيتون وجبنة وغير ذالك. واذا قام من النوم للتبوّل اكللُّو كم موزة او تفاحة مع كوب حليب بارد. فمن أين يتأتَّى شيئ اسمه "على الرِّيئْ؟"
العدناني
جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل خير على تحركها ولكن السؤال ايش وضع الاماكن الاخرى التي ارتادوها من مكان عمل وسوق وماركت ومطعم وووو كيف وضعها
الريان
اكثر الطروش و ال ... تخصصاتهم سنما
العدناني
هههههههههههههههااااااااااايييييييييي
الريان
اما يتفرغ الجميع للعبادة فواضح منا ناس في السعودية حرصهم على ذلك جزاهم الله خيرا

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