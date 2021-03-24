بالصور.. تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

أبو ظبي (صدى):
كشفت وسائل إعلام إماراتية، عن تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وحضر مراسم التشييع، الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المشيعين وإلى جانبهما الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى حضور الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم وكذلك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ.