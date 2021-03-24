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بالصور.. تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

Time منذ 49 دقيقة
Views 1796
بالصور.. تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

أبو ظبي (صدى):
كشفت وسائل إعلام إماراتية، عن تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وحضر مراسم التشييع، الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المشيعين وإلى جانبهما الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حضور الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم وكذلك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ.

 

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الإمارات
حمدان بن راشد
مسجد زعبيل

أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه على الريق في النعمة اللى محيطة بنا ليلا نهارا ! اللهم لك الحمد والشكر .الواحد منا يأكل ثلاث وجبات مشبعات وبين كل وجبة ووجبة بيأكللو حاجة خفيفة على شكل سانداوتش مع كأسة عصير او صحن سلطة مشبّعة بزيت الزيتون وجبنة وغير ذالك. واذا قام من النوم للتبوّل اكللُّو كم موزة او تفاحة مع كوب حليب بارد. فمن أين يتأتَّى شيئ اسمه "على الرِّيئْ؟"
العدناني
جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل خير على تحركها ولكن السؤال ايش وضع الاماكن الاخرى التي ارتادوها من مكان عمل وسوق وماركت ومطعم وووو كيف وضعها
الريان
اكثر الطروش و ال ... تخصصاتهم سنما
العدناني
هههههههههههههههااااااااااايييييييييي
الريان
اما يتفرغ الجميع للعبادة فواضح منا ناس في السعودية حرصهم على ذلك جزاهم الله خيرا

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