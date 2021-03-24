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‏ وزارة السياحة تعلن إيقاف خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام خلال رمضان

Time منذ ساعة
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‏ وزارة السياحة تعلن إيقاف خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام خلال رمضان

علي القحطاني (صدى):
أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، رسمياً إيقاف خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان المبارك.

وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، أنه تم تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور.

 

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شهر رمضان
وزارة السياحة

أحدث التعليقات

abdul
فيه شيئ اسمه على الريق في النعمة اللى محيطة بنا ليلا نهارا ! اللهم لك الحمد والشكر .الواحد منا يأكل ثلاث وجبات مشبعات وبين كل وجبة ووجبة بيأكللو حاجة خفيفة على شكل سانداوتش مع كأسة عصير او صحن سلطة مشبّعة بزيت الزيتون وجبنة وغير ذالك. واذا قام من النوم للتبوّل اكللُّو كم موزة او تفاحة مع كوب حليب بارد. فمن أين يتأتَّى شيئ اسمه "على الرِّيئْ؟"
العدناني
جزى الله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل خير على تحركها ولكن السؤال ايش وضع الاماكن الاخرى التي ارتادوها من مكان عمل وسوق وماركت ومطعم وووو كيف وضعها
الريان
اكثر الطروش و ال ... تخصصاتهم سنما
العدناني
هههههههههههههههااااااااااايييييييييي
الريان
اما يتفرغ الجميع للعبادة فواضح منا ناس في السعودية حرصهم على ذلك جزاهم الله خيرا

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