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تركي آل الشيخ يظهر في مشهد أخوي معبر مع زايد بن حمدان

Time منذ 26 دقيقة
Views 1626
تركي آل الشيخ يظهر في مشهد أخوي معبر مع زايد بن حمدان

الرياض (صدى):
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن صورة أخوية معبرة؛ تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان، الذي أصيب خلال مشاركته في "عاصفة الحزم" لدعم الشرعية باليمن.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" إنه دائماً ما يتشرف بلقاء الأبطال والفرسان والشجعان، لافتاً إلى أنه التقى أمس الثلاثاء، بأخيه الشيخ زايد بن حمدان الذي يسعد دائماً برؤيته.

وكتب آل الشيخ، أن: "الشيخ زايد بن حمدان من الأشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكأني ألعب شطرنج معاه، باختصار إذا شفته أكون سعيد، والله يحفظه لبلده ولقيادته وأهله ولأخوه تركي".

Time واتساب
اليمن
عاصفة الحزم
تركي آل الشيخ
زايد بن حمدان

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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