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وزارة الصحة توجه نصائح لمرضى السل

Time منذ 20 دقيقة
Views 1474
وزارة الصحة توجه نصائح لمرضى السل

الرياض (صدى):
قدمت وزارة الصحة معلومات هامة عن مرض السل، مشيرة إلى أنه مرض مُعدٍ بكتيري يصيب الرئتين وقد يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى والدماغ.

ونبهت الوزارة بأن أعراض السل تتضمن ألم الصدر مع الشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر مع خروج دم، التعرق الليلي، وفقدان الوزن، وضعف الشهية.

ونصحت مصابي مرض السل بالمكوث في المنزل أو في غرفة خاصة، مع تهوية الغرفة باستمرار، مشددة على تغطية الفم والأنف عند الحديث والعطس والسعال.

كما نصحت مرضى السل بأخذ الدواء في وقته ومدته الكاملة، وارتداء الكمامة عند التجول أو الوجود مع أشخاص آخرين.

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وزارة الصحة
مرض السل
أعراض مرض السل

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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