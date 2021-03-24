موجة رياح رملية تضرب محافظة جدة

جدة (صدى):
شهدت محافظة جدة صباح اليوم موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريرِ له اليوم، أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة عصراً، محذراً من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها 60 كيلو متر في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة .
وأهاب بقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة، متمنياً السلامة للجميع.
كما تسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، وذلك جراء سرعة الرياح.