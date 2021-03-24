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موجة رياح رملية تضرب محافظة جدة

Time منذ ساعتين
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موجة رياح رملية تضرب محافظة جدة

جدة (صدى):
شهدت محافظة جدة صباح اليوم موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريرِ له اليوم، أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة عصراً، محذراً من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها 60 كيلو متر في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة .

وأهاب بقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة، متمنياً السلامة للجميع.

كما تسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، وذلك جراء سرعة الرياح.

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محافظة جدة
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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