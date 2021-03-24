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الأهلي يضم السومة وفيجسا في قائمة دوري أبطال آسيا

Time منذ 35 دقيقة
Views 1523
الأهلي يضم السومة وفيجسا في قائمة دوري أبطال آسيا

نواف السالم (صدى):
اختار الجهاز الفني لفريق الأهلي، المحترفين السوري عمر السومة والصربي ليوبومير فيجسا ليكونا العنصرين الأجنبيين ضمن القائمة المرفوعة لمشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا.

وشملت القائمة الأولية لهذين المحترفَيْن لخوض منافسات البطولة؛ يشير إلى احتمالية إجراء تغيير فيها قبل أول مباراة للفريق بأسبوع، بحسب نظام البطولة الذي يتيح ذلك.

واحتوت قائمة الأهلي على: محمد العويس، وياسر المسيليم، ومحمد الربيعي، وعبدالله عبده في حراسة المرمى، إلى جانب عبدالباسط هندي، وعبدالله الحسون، وعبدالرحمن غريب، وأحمد النخلي، وعلي الأسمري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: هيثم عسيري، وهاني الصبياني، وحسن العلي، وحسن القيد، وحسين المقهوي، ومحمد بصاص، ومحمد آل فتيل، ومحمد المجحد، ومعتز هوساوي، ومهند عسيري، ونوح الموسى، إلى جانب عمر السومة، وفيجسا، وسلمان مؤشر، وسلطان مندش، وطلال عبسي، ويزيد البكر، وزياد الجهني.

 

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الأهلي
دوري أبطال آسيا
عمر السومة
فيجسا

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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