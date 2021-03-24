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إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي

Time منذ 44 دقيقة
Views 1570
إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي.

ونوهت إمارة منطقة مكة المكرمة بأن سبب إيقاف الحركة الملاحية بالميناء هو زيادة سرعة الرياح.

 

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جدة
ميناء جدة الإسلامي
إمارة منطقة مكة المكرمة

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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