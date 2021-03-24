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إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين مخفية داخل شحنة إطارات

Time منذ 49 دقيقة
Views 1831
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين مخفية داخل شحنة إطارات

جدة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10,948,000) قرص إمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم (3) مقيمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

 

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المملكة
مكافحة المخدرات
المواد المخدرة
الإمفيتامين المخدرة

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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