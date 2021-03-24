الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

Time منذ ساعة
Views 1798
وظيفة شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال التدقيق الداخلي بالرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: مُدقق داخلي؛ مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنتين في التدقيق الداخلي، المعرفة العامة بتقنية المعلومات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .

 

Time واتساب
وظائف
الرياض
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

أخر الأخبار

وظيفة شاغرة في مستشفى دله
وظيفة شاغرة في مستشفى دله
Time منذ 9 دقائق Views 1209
بالفيديو.. مواطنة تقدم أبحاث عن السرطان في جامعة جورجتاون بعد مرض والدها
بالفيديو.. مواطنة تقدم أبحاث عن السرطان في جامعة جورجتاون بعد مرض والدها
Time منذ 13 دقيقة Views 1275
وزارة الصحة توجه نصائح لمرضى السل
وزارة الصحة توجه نصائح لمرضى السل
Time منذ 19 دقيقة Views 1460
تركي آل الشيخ يظهر في مشهد أخوي معبر مع زايد بن حمدان
تركي آل الشيخ يظهر في مشهد أخوي معبر مع زايد بن حمدان
Time منذ 24 دقيقة Views 1599
بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة
بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة
Time منذ 29 دقيقة Views 1540
الأهلي يضم السومة وفيجسا في قائمة دوري أبطال آسيا
الأهلي يضم السومة وفيجسا في قائمة دوري أبطال آسيا
Time منذ 34 دقيقة Views 1511
بالفيديو.. مقاتلون حوثيون: أخبرونا أن مأرب تعرضت لغزو من أمريكا والسعودية والإمارات
بالفيديو.. مقاتلون حوثيون: أخبرونا أن مأرب تعرضت لغزو من أمريكا والسعودية والإمارات
Time منذ 39 دقيقة Views 1843
إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي
إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي
Time منذ 44 دقيقة Views 1567
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين مخفية داخل شحنة إطارات
إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين مخفية داخل شحنة إطارات
Time منذ 49 دقيقة Views 1826
الإطاحة بفاشينيستا وصديقها بعد ضبطهما متلبسين بتعاطي المخدرات
الإطاحة بفاشينيستا وصديقها بعد ضبطهما متلبسين بتعاطي المخدرات
Time منذ 59 دقيقة Views 993