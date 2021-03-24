وظيفة شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال التدقيق الداخلي بالرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: مُدقق داخلي؛ مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنتين في التدقيق الداخلي، المعرفة العامة بتقنية المعلومات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، بينما التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــا .