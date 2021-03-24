تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي بدءًا من شوال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، بدءًا من شهر شوال القادم، وذلك بإلزامهم أخذ لقاح فيروس كورونا أو الخضوع لفحص أسبوعي.
وأوضحت الوزارة، أن الأنشطة المستهدفة هي: المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، محلات الحلاقة الرجالية، صالونات التجميل النسائية، لافتة إلى أن الخيارات المتاحة
الأول: تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات، بينما الثاني: الفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة فحص "PCR" سلبي كل 7 أيام الفحص على نفقة المنشأة لموظفيها.
وأشارت إلى أن مزايا التحصين هي حماية الصحة العامة للمجتمع و تفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة و السعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.