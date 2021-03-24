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تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي بدءًا من شوال

Time منذ ساعة
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تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي بدءًا من شوال

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، عن تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي، بدءًا من شهر شوال القادم، وذلك بإلزامهم أخذ لقاح فيروس كورونا أو الخضوع لفحص أسبوعي.

وأوضحت الوزارة، أن الأنشطة المستهدفة هي: المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، محلات الحلاقة الرجالية، صالونات التجميل النسائية، لافتة إلى أن الخيارات المتاحة

الأول: تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات، بينما الثاني: الفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة فحص "PCR" سلبي كل 7 أيام الفحص على نفقة المنشأة لموظفيها.

وأشارت إلى أن مزايا التحصين هي حماية الصحة العامة للمجتمع و تفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة و السعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.

 

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وزارة الشؤون البلدية
القطاع البلدي
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

kkkk
بالتوفيق ان شاءالله لعنابي سدير
aaaa
اللهم اجعله بريال ماسنفدنا من غلاه الاعلا
واضح*** وصريح***
هذا والله اللي أخذ حقه بدق خشوم.
ابو وليد
الفقراويين عارفين ان التحكيم طواقم محليه بس يذرون الرماد في العيون ليبعدو شبهه الدفع الرباعي الذي سيحصلون عليه من الحكام المحليين -- كما هي العاده
زائر
هذولي بس يحبون الهياط ولكن ما يدفعون شي من جيوبهم .. ابو قصاصات كيف الحال

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