الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للإحصاء باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- عالم بيانات : بكالوريوس أو ماجيستير في " علوم الحاسب ، الإحصاء ، تقنية المعلومات ، تحليل البيانات ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، لغة إنجليزية .
2- مدير مشاريع وبرامج : بكالوريوس أو ماجيستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنة .
3- أخصائي علم الأوبئة : ماجيستير في علم الأوبئة ، خبرة لا تقل عن عامين ، مؤهلات مهنية إضافية .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 11 / 8 / 1442 هـ الموافق 24 / مارس / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــا و هنـــــا و هنــــــا .