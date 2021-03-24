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الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 40 دقيقة
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الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للإحصاء باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- عالم بيانات : بكالوريوس أو ماجيستير في " علوم الحاسب ، الإحصاء ، تقنية المعلومات ، تحليل البيانات ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، لغة إنجليزية .

2- مدير مشاريع وبرامج : بكالوريوس أو ماجيستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنة .

3- أخصائي علم الأوبئة : ماجيستير في علم الأوبئة ، خبرة لا تقل عن عامين ، مؤهلات مهنية إضافية .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأربعاء 11 / 8 / 1442 هـ الموافق 24 / مارس / 2021 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــا و هنـــــا و هنــــــا .

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الهيئة العامة للإحصاء

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هواوي
الكويت مو اول مرة ؟؟؟
7UP
مدري ليه؟ كل حادث فيه تويوتا ؟؟؟
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