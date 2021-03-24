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شاهد.. سفينة حاويات توقف حركة الملاحة بقناة السويس​

Time منذ 59 دقيقة
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شاهد.. سفينة حاويات توقف حركة الملاحة بقناة السويس​

القاهرة (صدى):
تسببت سفينة ضخمة في عرقلة حركة الملاحة في قناة السويس، وذلك بعد أن جنحت وسط القناة.

وذكرت شركة جيه.إيه.سي لخدمات الملاحة، وفقا لـ"العربية"، أن السفينة التي عرقلت حركة الملاحة في قناة السويس هي عبارة عن سفينة حاويات متجهة إلى روتردام وجنحت وسط القناة.

وأضافت أن السفينة المعنية تحمل اسم إيفر جيفنالتي، وتبلغ حمولتها 200 ألف طن، وجنحت وسط القناة حوالي الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء بعدما واجهت انقطاعا في الكهرباء.

يذكر أن هيئة القناة المصرية قررت تعديل نظام عبور السفن اليوم، الأربعاء، ليصبح في الاتجاهين في القناة القديمة بعد جنوح السفينة في القناة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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قناة السويس
جنوح سفينة بقناة السويس

أحدث التعليقات

7UP
مدري ليه؟ كل حادث فيه تويوتا ؟؟؟
عابر سبيل
كان يحب الفله الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
البريطانيين بخلاء يضرب في بخلهم المثل .. سلقلق ..
المدريدي المستحيل
ارحب يا هلاند ارحب مليون
fares
نسال الله العلي القدير الشفاء لها ولكل مريض

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