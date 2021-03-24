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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

Time منذ ساعة
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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة في الرياض

سعيد العجل (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (3) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات في مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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الحطب المحلي
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القوات الخاصة للأمن البيئي

أحدث التعليقات

7UP
مدري ليه؟ كل حادث فيه تويوتا ؟؟؟
عابر سبيل
كان يحب الفله الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
البريطانيين بخلاء يضرب في بخلهم المثل .. سلقلق ..
المدريدي المستحيل
ارحب يا هلاند ارحب مليون
fares
نسال الله العلي القدير الشفاء لها ولكل مريض

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