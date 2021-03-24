"الصندوق العقاري" يوافق على إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين وتمديد مهلة الدفعات

الرياض (صدى):
وافق صندوق التنمية العقارية على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لعقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر والذي كان يشترط فيه عدم وجدود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الجاري 2021، والذي عقد افتراضياً برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
كما وافق الصندوق على تمديد مهلة استلام باقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18-3-1443هـ، تقديراً لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة "كورونا"، داعياً المستفيدين لسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء والتقديم لاستلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.