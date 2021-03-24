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كويلار: لو رغب مسؤولي الهلال برحيلي سأرحل

Time منذ ساعة
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كويلار: لو رغب مسؤولي الهلال برحيلي سأرحل

نواف السالم (صدى):
أكد الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال أنه تلقى بالفعل عروضا من إيطاليا والبرازيل، لافتًا إلى إنه يشعر بالراحة في المملكة، سواء في كرة القدم أو على المستوى الأسري، ومع ذلك، فهو منفتح على أي احتمال لتغيير المشهد.

وأوضح غوستافو كويلار: "نحن بخير وهادئون، متكيفون مع ثقافة العالم العربي، ستكون هناك دائما تكهنات بشأن عودتي إلى البرازيل، وبالفعل تم سؤالي من قبل العديد من الفرق، تواصلت معي العديد من الفرق البرازيلية بالفعل، ولكني سعيد مع الهلال" .

وأضاف: "كانت هناك بالفعل أسئلة حول عقدي من قبل فرق من البرازيل. لقد سألتني أندية من إيطاليا أيضاً، لكننا بخير هنا في الوقت الحالي. إذا كان هناك أي احتمال، فسوف نفكر في الأمر. إدارة الهلال قامت بالالتزام بجميع ما هو منصوص عليه في العقد بيني وبينهم" .

وتابع:"سأقوم بتحليل العروض التي وصلتني، إذا كانت هناك رغبة من مسؤولي الهلال برحيلي فسأرحل، وإذا كانت تريد مني البقاء فسأبقى لأني سعيد"، مختتمًا:" أحد أسباب حضوري إلى هنا هو عائلتي، كرة القدم في البرازيل تستهلك كل وقتك وليس لديك وقت للتواجد بجانب عائلتك، أنا هادئ جدا هنا، نحن سعداء بسبب نسبة الأمان العالية في السعودية التي تشعر بها عائلتي".

Time واتساب
الهلال
الدوري السعودي
دوري المحترفين
كويلار

أحدث التعليقات

7UP
مدري ليه؟ كل حادث فيه تويوتا ؟؟؟
عابر سبيل
كان يحب الفله الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
البريطانيين بخلاء يضرب في بخلهم المثل .. سلقلق ..
المدريدي المستحيل
ارحب يا هلاند ارحب مليون
fares
نسال الله العلي القدير الشفاء لها ولكل مريض

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