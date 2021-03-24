كويلار: لو رغب مسؤولي الهلال برحيلي سأرحل

نواف السالم (صدى):
أكد الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال أنه تلقى بالفعل عروضا من إيطاليا والبرازيل، لافتًا إلى إنه يشعر بالراحة في المملكة، سواء في كرة القدم أو على المستوى الأسري، ومع ذلك، فهو منفتح على أي احتمال لتغيير المشهد.
وأوضح غوستافو كويلار: "نحن بخير وهادئون، متكيفون مع ثقافة العالم العربي، ستكون هناك دائما تكهنات بشأن عودتي إلى البرازيل، وبالفعل تم سؤالي من قبل العديد من الفرق، تواصلت معي العديد من الفرق البرازيلية بالفعل، ولكني سعيد مع الهلال" .
وأضاف: "كانت هناك بالفعل أسئلة حول عقدي من قبل فرق من البرازيل. لقد سألتني أندية من إيطاليا أيضاً، لكننا بخير هنا في الوقت الحالي. إذا كان هناك أي احتمال، فسوف نفكر في الأمر. إدارة الهلال قامت بالالتزام بجميع ما هو منصوص عليه في العقد بيني وبينهم" .
وتابع:"سأقوم بتحليل العروض التي وصلتني، إذا كانت هناك رغبة من مسؤولي الهلال برحيلي فسأرحل، وإذا كانت تريد مني البقاء فسأبقى لأني سعيد"، مختتمًا:" أحد أسباب حضوري إلى هنا هو عائلتي، كرة القدم في البرازيل تستهلك كل وقتك وليس لديك وقت للتواجد بجانب عائلتك، أنا هادئ جدا هنا، نحن سعداء بسبب نسبة الأمان العالية في السعودية التي تشعر بها عائلتي".