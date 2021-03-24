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القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

Time منذ 40 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

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سحرت الأب وسرقته من زوجته والان سحرت البنت عشان تسجن أمها،عايله........ كفايه فضيحتها هي واختها بسالفة التشهير والأبتزاز
ابوسلطان
اتمنى من الاعضاء اختيار حق الترفية تركي ال شيخ لاانه سبيكه
ابوسلطان
وش المشكلة قلدنا دبي في كل شي الا الامور الروحية مانقلدها مش معقول هي قدوتنا الاان
ابوبدر
يا استاذ محمد السويلم . انت تتكلم عن شخص تم اذلاله امام كل من يشاهد الرياضة السعودية عندما سُئل الامير عن كرة القدم بالاهلي وصلاحيته . رد الامير ان ليس له اي تدخل ولا له صلاحية على كرة القدم وهي خط احمر بالنسبة له فهل يُعقل ان يتم قبول رئاسة هذا الشخص لاي ناد من الاساس طالما انه لا يملك الشخصية القادرة على اتخاذ قرار . وهذا مع الاسف الذي قبلت به الهيئة وهذا معيب بحقها.
ابوسلطان
مقدي

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