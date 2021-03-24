«المسند» يوضح أركان تشكل الغبار والعواصف الغبارية

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تكون الرياح اليوم الأربعاء، جنوبية إلى جنوبية غربية دافئة ونشطة.
وأوضح "المسند" أنها قد تثير الغبار خاصة في مناطق: شمالي الشرقية والوسطى والغربية والشمال الغربي من المملكة، لافتًا إلى أن أركان تشكل الغبار والعواصف الغبارية: شح الأمطار، قِلة النباتات والأشجار، شيوع الصحاري الرملية، سرعة الرياح.
وأشار إلى أن أدنى سرعة رياح يمكن أن تثير الغبار عندما تبلغ سرعتها بين 16-24 كم في الساعة، علماً أن السرعة المؤثرة تختلف حسب حجم الحبيبات الغبارية، ونسبة الجفاف.