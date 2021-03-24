إعلان الحداد في دبي وتنكيس الأعلام 10 أيام

أبوظبي (صدى):
أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم الأربعاء الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله - .
كما أسيتم تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في دبي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري .
وأكد ديوان نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي أن الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة نظراً لظروف كورونا كما ستُقام صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى في مساجد الدولة اليوم عقب صلاة المغرب .
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