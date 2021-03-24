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إعلان الحداد في دبي وتنكيس الأعلام 10 أيام

Time منذ 35 دقيقة
Views 1912
إعلان الحداد في دبي وتنكيس الأعلام 10 أيام

أبوظبي (صدى):
أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم الأربعاء الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله - .

كما أسيتم تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في دبي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري .

وأكد ديوان نعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي أن الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة نظراً لظروف كورونا كما ستُقام صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى في مساجد الدولة اليوم عقب صلاة المغرب .

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وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

 

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حداد
الشيخ حمدان آل مكتوم
شقيق حاكم دبي

أحدث التعليقات

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سحرت الأب وسرقته من زوجته والان سحرت البنت عشان تسجن أمها،عايله........ كفايه فضيحتها هي واختها بسالفة التشهير والأبتزاز
ابوسلطان
اتمنى من الاعضاء اختيار حق الترفية تركي ال شيخ لاانه سبيكه
ابوسلطان
وش المشكلة قلدنا دبي في كل شي الا الامور الروحية مانقلدها مش معقول هي قدوتنا الاان
ابوبدر
يا استاذ محمد السويلم . انت تتكلم عن شخص تم اذلاله امام كل من يشاهد الرياضة السعودية عندما سُئل الامير عن كرة القدم بالاهلي وصلاحيته . رد الامير ان ليس له اي تدخل ولا له صلاحية على كرة القدم وهي خط احمر بالنسبة له فهل يُعقل ان يتم قبول رئاسة هذا الشخص لاي ناد من الاساس طالما انه لا يملك الشخصية القادرة على اتخاذ قرار . وهذا مع الاسف الذي قبلت به الهيئة وهذا معيب بحقها.
ابوسلطان
مقدي

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