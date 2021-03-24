"حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

الرياض (صدى):
أوقف برنامج حساب المواطن الدعم عن بعض المستفيدين، بسبب عدم تصحيح البيانات وتقديم الاعتراضات خلال المدة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوما.
وأوضح البرنامج عبر خدمة المستفيدين رداً على بعض الاستفسارات حول الأمر، أنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج وتعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم.
وكان حساب المواطن أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.
كما تضمنت الضوابط تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.