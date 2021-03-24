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"حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

Time منذ ساعة
Views 2072
"حساب المواطن" يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

الرياض (صدى):
أوقف برنامج حساب المواطن الدعم عن بعض المستفيدين، بسبب عدم تصحيح البيانات وتقديم الاعتراضات خلال المدة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوما.

وأوضح البرنامج عبر خدمة المستفيدين رداً على بعض الاستفسارات حول الأمر، أنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة، فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج وتعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم.

وكان حساب المواطن أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

كما تضمنت الضوابط تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

 

Time واتساب
برنامج "حساب المواطن
حساب المواطن
دعم حساب المواطن
ايقاف الدعم عن المستفيدين

أحدث التعليقات

ابوسلطان
اتمنى من الاعضاء اختيار حق الترفية تركي ال شيخ لاانه سبيكه
ابوسلطان
وش المشكلة قلدنا دبي في كل شي الا الامور الروحية مانقلدها مش معقول هي قدوتنا الاان
ابوبدر
يا استاذ محمد السويلم . انت تتكلم عن شخص تم اذلاله امام كل من يشاهد الرياضة السعودية عندما سُئل الامير عن كرة القدم بالاهلي وصلاحيته . رد الامير ان ليس له اي تدخل ولا له صلاحية على كرة القدم وهي خط احمر بالنسبة له فهل يُعقل ان يتم قبول رئاسة هذا الشخص لاي ناد من الاساس طالما انه لا يملك الشخصية القادرة على اتخاذ قرار . وهذا مع الاسف الذي قبلت به الهيئة وهذا معيب بحقها.
ابوسلطان
مقدي
اسعد الدلخ
دحين كيف اغتصاب...؟ زنا محارم....؟ دلحين ثبتو الخبر ليدلي الدلخ بدلوه...

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