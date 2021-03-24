وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

أبوظبي (صدى):
توفي اليوم الأربعاء حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي.
ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .
وقال سموه في التغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .
وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله - العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى ومُنح العديد من الأوسمة والشهادات الدولية ، منها ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية عام 2006 كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز .
كما شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد، وكان معروفاً بالإهتمام بالأعمال الإنسانية والثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة .