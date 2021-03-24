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وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

Time منذ ساعة
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وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

أبوظبي (صدى):
توفي اليوم الأربعاء حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .

وقال سموه في التغريدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم .

وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله - العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى ومُنح العديد من الأوسمة والشهادات الدولية ، منها ثلاث شهادات من الكلية الملكية البريطانية عام 2006 كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز .

كما شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد، وكان معروفاً بالإهتمام بالأعمال الإنسانية والثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة .

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محمد بن راشد
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
تركي آل الشيخ

أحدث التعليقات

ابوسلطان
اتمنى من الاعضاء اختيار حق الترفية تركي ال شيخ لاانه سبيكه
ابوسلطان
وش المشكلة قلدنا دبي في كل شي الا الامور الروحية مانقلدها مش معقول هي قدوتنا الاان
ابوبدر
يا استاذ محمد السويلم . انت تتكلم عن شخص تم اذلاله امام كل من يشاهد الرياضة السعودية عندما سُئل الامير عن كرة القدم بالاهلي وصلاحيته . رد الامير ان ليس له اي تدخل ولا له صلاحية على كرة القدم وهي خط احمر بالنسبة له فهل يُعقل ان يتم قبول رئاسة هذا الشخص لاي ناد من الاساس طالما انه لا يملك الشخصية القادرة على اتخاذ قرار . وهذا مع الاسف الذي قبلت به الهيئة وهذا معيب بحقها.
ابوسلطان
مقدي
اسعد الدلخ
دحين كيف اغتصاب...؟ زنا محارم....؟ دلحين ثبتو الخبر ليدلي الدلخ بدلوه...

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