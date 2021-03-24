«السديس» يوجه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان

علي القحطاني (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأربعاء، بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان المبارك.
وأكد "السديس" على مراعاة أوضاعهم وتدريبهم التدريب اللائق وتأهيلهم التأهيل اللازم؛ كي يؤدوا أعمالهم في خدمة الحرمين الشريفين بأرقى المعايير وأعلى مستويات الجودة.
وثمن الدعم الدائم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تسخير كافة الإمكانات المادية والخبرات العالمية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه اللفتة تأتي تقديراً لتلك الجهود المبذولة إلى جانب دعم و تحفيز الموظفين و الدفع بعجلة الإنتاج بالرئاسة.