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«السديس» يوجه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان

Time منذ ساعة
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«السديس» يوجه بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان

علي القحطاني (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأربعاء، بزيادات تحفيزية للموظفين المؤقتين بموسم رمضان المبارك.

وأكد "السديس" على مراعاة أوضاعهم وتدريبهم التدريب اللائق وتأهيلهم التأهيل اللازم؛ كي يؤدوا أعمالهم في خدمة الحرمين الشريفين بأرقى المعايير وأعلى مستويات الجودة.

وثمن الدعم الدائم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تسخير كافة الإمكانات المادية والخبرات العالمية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه اللفتة تأتي تقديراً لتلك الجهود المبذولة إلى جانب دعم و تحفيز الموظفين و الدفع بعجلة الإنتاج بالرئاسة.

Time واتساب
شهر رمضان
رئاسة شؤون الحرمين
الموظفين المؤقتين
زيادات تحفيزية

أحدث التعليقات

ابوسلطان
اتمنى من الاعضاء اختيار حق الترفية تركي ال شيخ لاانه سبيكه
ابوسلطان
وش المشكلة قلدنا دبي في كل شي الا الامور الروحية مانقلدها مش معقول هي قدوتنا الاان
ابوبدر
يا استاذ محمد السويلم . انت تتكلم عن شخص تم اذلاله امام كل من يشاهد الرياضة السعودية عندما سُئل الامير عن كرة القدم بالاهلي وصلاحيته . رد الامير ان ليس له اي تدخل ولا له صلاحية على كرة القدم وهي خط احمر بالنسبة له فهل يُعقل ان يتم قبول رئاسة هذا الشخص لاي ناد من الاساس طالما انه لا يملك الشخصية القادرة على اتخاذ قرار . وهذا مع الاسف الذي قبلت به الهيئة وهذا معيب بحقها.
ابوسلطان
مقدي
اسعد الدلخ
دحين كيف اغتصاب...؟ زنا محارم....؟ دلحين ثبتو الخبر ليدلي الدلخ بدلوه...

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