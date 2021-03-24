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آلية معالجة إشكالات صكوك العقارات الواقعة بمخططات معتمدة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1390
آلية معالجة إشكالات صكوك العقارات الواقعة بمخططات معتمدة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن موافقة جهات عليا على معالجة إشكالات الصكوك العقارية الواقغة ضمن المخططات المعتمدة التي جرى التصرف فيها .

ومن المقرر التعامل مع هذه الصكوك وفق آلية محددة فإذا كان العقار خام لم يُخطط ولم يتصرف فيه يكون الصك محل دراسة وفق ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويستكمل ما يلزم بشأنه وفقاً لـ " عكاظ " .

وإذا كان العقار المشمول بالصك اكتمل تخطيطه وفق المخطط المعتمد يحال الصك إلى فريق العمل المشكل بالأمر السامي لتطبيق القواعد والمعايير الواردة في الضوابط المرافقة له .

ولا يُوقف صك العقار الذي اكتمل تخطيطه بأي حال ولا تحال هذه الصكوك للمحكمة المختصة ويتم رقع ما يتوصل له الفريق لكل حالة على حدة في شأن المقترح المناسب لمعالجتها للتوجيه بشأنها .

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صكوك العقارات
إشكالات الصكوك

أحدث التعليقات

الملل
هذا جيل تعود علي الدلع وعدم تحمل المسؤولية
سويلم الهزيمي
رمضان شهر عباده يجماعه مو مدرسة ودوامات وغثا ورعان
زائر
جميل الوقت الممتع هذا هههههههههههه ياعمي بلاش كذب لوحات السيارة مو سعودية ومن متى كانت لوحات السيارات تطتب عندنا عربي وانجليزي وملونه بعد
شيخين
الموضوع سرقة في سرقة المدرسة تصرف لها ميزانية على انها شغالة والسئولين عليها اكلين الدراهم وياقلب لاتحزن
؟؟
هلا بالجيل الجاهز المجهز اليوم طرحه وبكره فرحه والريح يلعب بالشعر ههههههههههههه واصل

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