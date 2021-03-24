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مجموعة من الشباب يقضون وقتا ممتعا بالقرب من جدة 1397 هـ

Time منذ ساعة
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مجموعة من الشباب يقضون وقتا ممتعا بالقرب من جدة 1397 هـ

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أحدث التعليقات

الملل
هذا جيل تعود علي الدلع وعدم تحمل المسؤولية
سويلم الهزيمي
رمضان شهر عباده يجماعه مو مدرسة ودوامات وغثا ورعان
زائر
جميل الوقت الممتع هذا هههههههههههه ياعمي بلاش كذب لوحات السيارة مو سعودية ومن متى كانت لوحات السيارات تطتب عندنا عربي وانجليزي وملونه بعد
شيخين
الموضوع سرقة في سرقة المدرسة تصرف لها ميزانية على انها شغالة والسئولين عليها اكلين الدراهم وياقلب لاتحزن
؟؟
هلا بالجيل الجاهز المجهز اليوم طرحه وبكره فرحه والريح يلعب بالشعر ههههههههههههه واصل

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