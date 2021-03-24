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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق )حائل ،تبوك ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض) مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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الرياض
المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
للهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية. اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينك التّي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار. آمين يارب.
إبن سمومة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، (اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من الشّيطان الرجيم ). آمين.
خالد ولد اللسيب
الدين مافي حرج بس ابعد انت عن الموضوع والدين وش اكثر من قتل طفاله وتهشيم راس طفلاو اهم شي يهايط
خالد ولد اللسيب
لا تحكي وانت لم تعش تجرب مع الكلاب الضاله الله يوميك تعل عندنا في الديره وحمل من الكلاب
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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